تعرف على أسعار الذهب عالمياً اليوم

الوكيل الاخباري - استقر الذهب الخميس، إذ يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بعد نشر محضر اجتماعه في حزيران/يونيو الذي دعم توقعات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

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وبحلول الساعة 02:41 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1925.00 دولارا.



والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، لأن ارتفاعها يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.



وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه وافق على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع حزيران/يونيو لكسب الوقت وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للمزيد من رفع الفائدة.



ويراقب المتعاملون أيضا عن كثب التطورات فيما يخص القيود الصينية على تصدير معدنين مهمين في صناعة أشباه الموصلات قبل زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى بكين الخميس.



وقال يب جونغ رونغ الخبير الاستراتيجي في السوق لدى آي.جي "المزيد من التصعيد على تلك الجبهة بعد الاجتماع قد يضع المشاركين في السوق في موقف دفاعي".



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.1292 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.9% إلى 1248.44 دولارا، واستقر البلاتين عند 915.77 دولارا.

سكاي نيوز