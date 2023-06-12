تراجع الذهب عالمياً مع ترقب قرار المركزي الأمريكي حول الفائدة

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة.



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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1956.82 دولار للأوقية.



كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1971.10 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار مما يجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.



ويترقب المستثمرون الآن بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والتي تصدر يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب لتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة.



وتزداد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا مع انخفاض أسعار الفائدة.