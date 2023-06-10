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السبت، 10-06-2023 04:12 م

الذهب تحت رحمة الفيدرالي والتضخم هل يرتفع أم ينهار؟

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الوكيل الإخباري - أغلقت أسعار الذهب عالمياً تداولات الأسبوع الماضي مرتفعة 0.4% وصولًا لمستوى 1,960 دولار للأوقية. 

ولكن التوقعات حول سعر الذهب تظل متباينة قبل أسبوع حاسم.

وارتد مؤشر الدولار الأمريكي في نهاية جلسة يوم الجمعة بعد الخسائر القوية التي تكبدها خلال الأسبوع، ليسجل 103.525، ويرتبط الذهب والدولار بعلاقة عكسية.

وينتظر السوق في ظل توقعات متباينة قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم 14 حزيران الحالي، ومن المتوقع أن تبقي لجنة السوق المفتوح على معدل الفائدة مستقرًا بين 5-5.25% لتكون هذه المرة الأولى التي يتوقف فيها الفيدرالي عن رفع الفائدة منذ يناير 2022. 

ولكن الأنظار لن تلتفت كثيرا إلى الفائدة نفسها بل إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد التي ينشرها البنك، وتوقعات الأعضاء لمسار الفائدة.

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وعلى الناحية الأخرى يرى الخبراء أن أي مفاجآت سيكون لها تداعيات حادة على ارتفاع الذهب، وقد يهبط لما دون 1940  دولار للأوقية، وخاصة أن الفيدرالي لم ينته بعد بل سيتوقف مؤقتا لتقييم الوضع. 


وقبل قرار الفيدرالي بيوم ستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. 

وتعد بيانات التضخم هي الأكثر تأثيرا على معنويات السوق لأنها الدليل الوحيد الذي يستخدمه الفيدرالي ليحدد ما إذا كان سيستمر في رفع الفائدة أم لا.

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