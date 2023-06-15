الذهب عالمياً يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار بعدما ألمح الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى أنه سيقدم على المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام.

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وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1935.09 دولار للأونصة مسجلا أدنى مستوياته منذ 17 مارس.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 % إلى 1947.10 دولار.



وأشار مجلس الاحتياطي في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن الاقتصاد الأقوى من المتوقع وتراجع التضخم بوتيرة أبطأ سيؤديان إلى رفع محتمل لتكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام.

