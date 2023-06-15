الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

اليرموك تقدم مساعدات مالية شهرية لـ 30 طالبة حتى تخرجهن

الذهب عالمياً يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

3 إصابات بحادث تصادم بين ثلاث مركبات في طبربور

الضمان يحذر من روابط وهمية تدعي تقديم 250 دينارا مساعدات للمواطنين

الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر

وفيات الخميس 15-6-2023

لشاب ثلاثيني .. نجاح عملية قلب مفتوح عالية الخطورة في البشير

استقبال طلبات العمل على حساب التعليم الإضافي اليوم - رابط

الاحتلال يفجر منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في نابلس

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الفلبين

 
الخميس، 15-06-2023 09:08 ص

الذهب عالمياً يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

541


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار بعدما ألمح الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى أنه سيقدم على المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام.

اضافة اعلان


وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1935.09 دولار للأونصة مسجلا أدنى مستوياته منذ 17 مارس.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 % إلى 1947.10 دولار.

وأشار مجلس الاحتياطي في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن الاقتصاد الأقوى من المتوقع وتراجع التضخم بوتيرة أبطأ سيؤديان إلى رفع محتمل لتكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام.

إقرأ ايضا
ww

الاحتياطي الفدرالي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر زيادات متتالية

6202314113457985179610

المركزي : ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 17.4 مليار دولار

slide1

السعودية في المرتبة 13 عالمياً بمؤشر الربط الجوي

USDollars_800x533_L_1630013885

أمريكا تعترف: هيمنة الدولار في خطر غير مسبوق

8ff996ca27

الدولار يميل للتراجع مع توقعات وقف الفدرالي الأميركي لرفع الفائدة

Gold_800x533_L_1629277477

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

أخبار متعلقة
Gold_800x533_L_1629277477

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

LYNXMPEB1G0BT_L

الذهب يصعد بعد استمرار فشل مفاوضات سقف الدين الأمريكي

LYNXNPEAAC0UH_L

لهذا السبب ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بقوة نحو الـ 2000 دولار للأوقية

LYNXMPEB0P0G3_L

الذهب عالمياً يتراجع وشبح رفع الفائدة من جديد يهدد المعدن الأصفر

LYNXMPEBAT0DL_L

أسعار الذهب عالمياً تتراجع 1.5%

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

الذهب عالمياً يتراجع بعد إشارات من الفيدرالي على استمرار رفع أسعار الفائدة