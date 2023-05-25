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الخميس، 25-05-2023 01:38 م

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

ليرة


الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الخميس، 320 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب انخفضت خلال التداولات العالمية وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار المعدن الأصفر في الأردن بنحو 40 قرشا للغرام.

وأضافت أن الطلب على شراء الذهب ضعيف في ظل وجود عطلة رسمية بمناسبة عيد الاستقلال 77 وإغلاق غالبية محلات الصاغة اليوم وغدا الجمعة.

وأشارت إلى أن سوق الذهب العالمي حذر في الوقت بانتظار الأول من حزيران المقبل لمعرفة مصير الدولار والاقتصاد الأمريكي في ظل عدم التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين الأمريكي حتى الآن.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الخميس، 40 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.3 دينارا لجهة البيع.

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