هكذا أصبحت أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا بعد انخفاض الذهب

الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم السبت، 330 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 290 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب انخفضت خلال التداولات العالمية وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار المعدن الأصفر في الأردن بنحو 40 قرشا للغرام.



وأضافت أن التقارير الأمريكية حول تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها والاضطرابات العالمية وراء تذبذب أسعار الذهب عالميا، لافتة إلى أن المستثمرين يتجهون اليوم نحو الاستثمار في الذهب والبيتكوين باعتبارها ملاذات آمنة في ظل أزمة محتملة قد تقع خلال الفترة المقبلة.



وأشارت النقابة إلى أن الطلب محدود جدا على الذهب في السوق المحلي، وسط حالة ترقب لما ستكون عليه الأسعار بالفترة القادمة.



وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم السبت، 40.9 دينارا لجهة الشراء من المحلات و39.2 دينارا لجهة البيع.

