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السبت، 29-04-2023 10:46 ص

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

ليرة


الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم السبت، 322 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 282 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة عالميا انخفض عالميا ما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب محليا بنحو 20 قرشا للغرام.

وأضافت أنه خلال الفترة الماضية كان هناك عرض كبير على المعدن الأصفر وسط طلب ضعيف من قبل المستهلكين في ظل حالة من عدم اليقين حول مستقبل أسعار الذهب عالميا وضعف القوة الشرائية.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم السبت، 40.4 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.7 دينارا لجهة البيع.

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