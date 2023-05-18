أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الخميس، 323 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 283 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب انخفضت خلال التداولات العالمية وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار المعدن الأصفر في الأردن بنحو 20 قرشا للغرام، وبلغ سعر الأونصة عالميا نحو 1974 دولارا.وأضافت أن الطلب محدود جدا على الذهب في السوق المحلي، وسط توقعات بارتفاع الطلاب خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات في موسم الصيف.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الخميس، 40.4 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.7 دينارا لجهة البيع.