السبت 01-10-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 01-10-2022 09:49 ص

تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة السبت

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الوكيل الإخباري- أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد ارتفاعا عند 1661 دولارا للأونصة عالميا .

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة شهد ارتفاعا في الأسواق المحلية فقد بلغ سعر الليرة الانجليزي 276 دينارا والرشادي 241 دينارا.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 34.40 دينارا  وعيار 24 عند 40.50 دينارا وعيار 18 عند 30.70 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

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