تعرّف على أكثر وأقل دول العالم استهلاكاً للخبز خلال 2023

الوكيل الإخباري - نشر موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) قائمة تشتمل على أسماء دول عدة، تبيّن معدل استهلاك الفرد من مادة الخبز سنوياً، خلال عام 2023.



ووفقاً للقائمة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" تصدّرت تركيا دول العالم في حجم استهلاك الفرد الواحد للخبز سنوياً، ليصل إلى 199.6 كغم.



وجاء في الترتيب الثاني دولة صربيا، حيث وصل حجم استهلاك الفرد الواحد من الخبز سنوياً إلى 135 كغم.



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أما عن أقل الدول استهلاكاً، جاءت الهند في آخر القائمة، بمعدل استهلاك سنوي للفرد الهندي لا يتجاوز الـ 1.75 كغم فقط من الخبز، كما جاءت نيجيريا بمعدل استهلاك سنوي للفرد وصل إلى 2.26 كغم.



وتاليا أسماء الدول وكميات الاستهلاك السنوية لكل فرد من الخبز، من الأقل الى الأكثر:





الهند: 1.75 كغمنيجيريا: 2.26 كغمالبرازيل: 2.88 كغمإندونيسيا: 4.7 كغمالصين: 5.83 كغمالولايات المتحدة الأمريكية: 17 كغمجنوب أفريقيا: 25.8 كغماليابان: 28.3 كغمالمكسيك: 33.5 كغمالمملكة المتحدة: 37 كغمالسعودية: 39 كغمسلوفينيا: 39 كغمإيطاليا: 44 كغمالنمسا: 46 كغمإسبانيا: 46 كغمبلجيكا: 47 كغمسويسرا: 48 كغمفرنسا: 50 كغمالنرويج: 52 كغمروسيا: 54 كغمالسويد: 54 كغملوكسمبورغ: 55 كغمفنلندا: 55 كغمألمانيا: 57 كغمهولندا: 60 كغمالمجر: 60 كغمأيرلندا: 68 كغماليونان: 70 كغمالدنمارك: 70 كغمبولندا: 70 كغمالبرتغال: 70 كغمالأرجنتين: 72 كغمقبرص: 74 كغمأوكرانيا: 88 كغمبلغاريا: 131.1 كغمصربيا: 135 كغمتركيا: 199.6 كغم