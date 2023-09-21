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تعرّف على أكثر وأقل دول العالم استهلاكاً للخبز خلال 2023

 
الخميس، 21-09-2023 11:56 ص

تعرّف على أكثر وأقل دول العالم استهلاكاً للخبز خلال 2023

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الوكيل الإخباري - نشر موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) قائمة تشتمل على أسماء دول عدة، تبيّن معدل استهلاك الفرد من مادة الخبز سنوياً، خلال عام 2023.

ووفقاً للقائمة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" تصدّرت تركيا دول العالم في حجم استهلاك الفرد الواحد للخبز سنوياً، ليصل إلى 199.6 كغم.

وجاء في الترتيب الثاني دولة صربيا، حيث وصل حجم استهلاك الفرد الواحد من الخبز سنوياً إلى 135 كغم. 

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أما عن أقل الدول استهلاكاً، جاءت الهند في آخر القائمة، بمعدل استهلاك سنوي للفرد الهندي لا يتجاوز الـ 1.75 كغم فقط من الخبز، كما جاءت نيجيريا بمعدل استهلاك سنوي للفرد وصل إلى 2.26 كغم. 

وتاليا أسماء الدول وكميات الاستهلاك السنوية لكل فرد من الخبز، من الأقل الى الأكثر: 

الهند: 1.75 كغم
نيجيريا: 2.26 كغم
البرازيل: 2.88 كغم
إندونيسيا: 4.7 كغم
الصين: 5.83 كغم
الولايات المتحدة الأمريكية: 17 كغم
جنوب أفريقيا: 25.8 كغم
اليابان: 28.3 كغم
المكسيك: 33.5 كغم
المملكة المتحدة: 37 كغم
السعودية: 39 كغم
سلوفينيا: 39 كغم
إيطاليا: 44 كغم
النمسا: 46 كغم
إسبانيا: 46 كغم
بلجيكا: 47 كغم
سويسرا: 48 كغم
فرنسا: 50 كغم
النرويج: 52 كغم
روسيا: 54 كغم
السويد: 54 كغم
لوكسمبورغ: 55 كغم
فنلندا: 55 كغم
ألمانيا: 57 كغم
هولندا: 60 كغم
المجر: 60 كغم
أيرلندا: 68 كغم
اليونان: 70 كغم
الدنمارك: 70 كغم
بولندا: 70 كغم
البرتغال: 70 كغم
الأرجنتين: 72 كغم
قبرص: 74 كغم
أوكرانيا: 88 كغم
بلغاريا: 131.1 كغم
صربيا: 135 كغم
تركيا: 199.6 كغم

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