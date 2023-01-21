تقرير: الفضة بديل الذهب خلال سنوات الركود والتضخم

الوكيل الإخباري - في ظل ارتفاع الذهب المتواصل والمتذبذب وتوقعات وصول سعر الاونصة خلال العام الحالي إلى 4000 دولار، بينت تقارير أن للفضة فرصة كبيرة ودعم مضاعف لتكون البديل المتوفر وذات سعر معتدل.

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وأضاف تقرير نقلته منصة (انفستنغ الخاصة بالتداول والفوركس) أن التضخم وتوقعات الركود تدعم نشاط الفضة في السوق، وقد تفتح شهية المتداولين.



وبيّن التقرير الذي ترجمه "الوكيل الاخباري" أن سعر الاونصة من الفضة قد يصل إلى 30 دولاراً وقد يرتفع عن ذلك خلال هذا العام، وذلك في ظل معدلات المعروض والطلب في السوق.



وأشار إلى أن الفضة تعاني الآن من نقص المعروض، وهناك انخفاض ملحوظ في المخزونات المتاحة، موضحاً أن ذلك يتطلب تحفيزاً صناعياً للتغلب على شح المعروض.



وختم التقرير إنه من المتوقع أن ينمو الطلب على الفضة أكثر من 15٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالاعتماد على الطلب الصناعي المتسارع.