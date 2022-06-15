الأربعاء 15-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وريكات في المفرق والبادية الشمالية لتوفير فرص عمل للشباب

أصحاب التكسي يطالبون بصرف كوبونات بدل المحروقات

تقرير دولي: البطالة وتكاليف الطاقة أبرز تحديات الأردن في 2022

قبيلات من عجلون تتوعد: سنتخذ الإجراءات القانونية

يوم وظيفي لتوفير 100 فرصة عمل في إربد

علان: انخفاض اسعار الذهب 80 قرشاً محلياً منذ بداية الاسبوع

دعم مالي حكومي لمنتفعي صندوق المعونة والطالب الفقير - تفاصيل

حدائق جديدة ومدينة للسيارات .. تفاصيل استراتيجية الأمانة لخمس سنوات

العمري يقترح وصفة مثالية لحماية الاقتصاد الوطني من الازمة العالمية

أسعار الذهب محليا الأربعاء 15/ 6/ 2022

الأربعاء، 15-06-2022 02:35 م

تقرير دولي: البطالة وتكاليف الطاقة أبرز تحديات الأردن في 2022

0L5A8804


الوكيل الإخباري - كشف مؤشر التنافسية العالمية للعام 2022 أن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن في العام الحالي تتمثل بـ "ارتفاع معدلات البطالة وتكاليف الطاقة، وتأثيرها على القدرة التنافسية لقطاعي الأعمال والاقتصاد، إضافة إلى عدم الاستقرار الإقليمي واستضافة عدد كبير من اللاجئين، مما يشكل تحديات على استقرار النمو الاقتصادي والمالي في ظل ارتفاع مستويات الدين العام".

اضافة اعلان

 

وبين التقرير تراجع الأردن 7 درجات ضمن مؤشر التنافسية العالمية للعام 2022، ليحتل المرتبة 56 عالميا، والذي يضم 63 دولة عربية وعالمية.

وأظهر التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وهو "مؤسسة أكاديمية مستقلة ذات جذور سويسرية وعالمية" ومقره بسويسرا، أن الوصول أن الأردن احتل المرتبة 5 عربيا بعد كل من الإمارات وقطر والسعودية والبحرين.
وتقدم الأردن درجة واحدة ضمن محور الأداء الاقتصادي ليحل في المرتبة 62 عالميا.

وتراجعت المملكة في محورين رئيسيين، ضمن مؤشر الكفاءة الحكومية بمقدار 9 درجات لتسجل الترتيب 44 عالميا، فيما تراجعت في مؤشر كفاءة الأعمال 12 درجة لتسجل في المرتبة 45 عالميا، فيما حافظت على ترتيبها ضمن محور البنية التحتية عند المرتبة 55 عالميا.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
62022139531131789292

علان: انخفاض اسعار الذهب 80 قرشاً محلياً منذ بداية الاسبوع

62022141708730617527

حدائق جديدة ومدينة للسيارات .. تفاصيل استراتيجية الأمانة لخمس سنوات

27f80f4f-7053-4b0c-9dda-da027f743a6a

العمري يقترح وصفة مثالية لحماية الاقتصاد الوطني من الازمة العالمية

62022149504670126974

أسعار الذهب محليا الأربعاء 15/ 6/ 2022

4

تراجع بورصات الخليج مع ترقب قرار الفيدرالي الامريكي

نقابة-الصرافين-تهدّد-بالتصعيد-780x470

جمعية الصّرافين تتوقع نشاط سوق الصّرافة مع نهاية الشهر الحالي

أخبار متعلقة
4096509

بعثة تجارية سلوفاكية تزور المملكة أواخر الشهر الحالي

5202229134616653483110

طوقان: الأردن يمتلك التكنولوجيا لاستخلاص اليورانيوم

403100

خبراء: الاستثمار بالشحن البحري درع واق ضد الأزمات اللوجستية

0L5A1485 - Copy

توصية بتحويل الأردن لمركز لصناعة تكنولوجيا المعلومات

0L5A9333

الصادرات الوطنية.. ارتفاع الخضار وانخفاض الملابس وهذه الدول التي تستحوذ

4qcN1PRYbFIfr6JsTaZuPuNGdxfmS24HhHpDOgkV

وزير الاستثمار يبحث تعزيز الاستثمارات الايرلندية في المملكة