تقرير دولي: البطالة وتكاليف الطاقة أبرز تحديات الأردن في 2022

الوكيل الإخباري - كشف مؤشر التنافسية العالمية للعام 2022 أن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن في العام الحالي تتمثل بـ "ارتفاع معدلات البطالة وتكاليف الطاقة، وتأثيرها على القدرة التنافسية لقطاعي الأعمال والاقتصاد، إضافة إلى عدم الاستقرار الإقليمي واستضافة عدد كبير من اللاجئين، مما يشكل تحديات على استقرار النمو الاقتصادي والمالي في ظل ارتفاع مستويات الدين العام".



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وبين التقرير تراجع الأردن 7 درجات ضمن مؤشر التنافسية العالمية للعام 2022، ليحتل المرتبة 56 عالميا، والذي يضم 63 دولة عربية وعالمية.



وأظهر التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وهو "مؤسسة أكاديمية مستقلة ذات جذور سويسرية وعالمية" ومقره بسويسرا، أن الوصول أن الأردن احتل المرتبة 5 عربيا بعد كل من الإمارات وقطر والسعودية والبحرين.

وتقدم الأردن درجة واحدة ضمن محور الأداء الاقتصادي ليحل في المرتبة 62 عالميا.



وتراجعت المملكة في محورين رئيسيين، ضمن مؤشر الكفاءة الحكومية بمقدار 9 درجات لتسجل الترتيب 44 عالميا، فيما تراجعت في مؤشر كفاءة الأعمال 12 درجة لتسجل في المرتبة 45 عالميا، فيما حافظت على ترتيبها ضمن محور البنية التحتية عند المرتبة 55 عالميا.