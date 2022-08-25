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تقرير دولي: الطلب على النفط مستمر لعقد قادم من الزمن على الأقل

 
الخميس، 25-08-2022 12:39 م

تقرير دولي: الطلب على النفط مستمر لعقد قادم من الزمن على الأقل

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - نشرت مؤسسة ( إس آند بي غلوبل) تقريراً مهما حول مستقبل العالم في التحول نحو الطاقة البديلة عن الوقود الأحفوري، والتحول نحو الطاقة النظيفة قليلة الانبعاث الكربوني.

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وأشار التقرير، الذي ترجمه " الوكيل الإخباري" إلى أنه بحلول عام 2030، سوف تشكل الطاقة المتجددة ما نسبته (18%) فقط من احتياج العالم للطاقة
وقال التقرير إنه بالرغم من أن إنتاج الطاقة المتجددة من حجم الطاقة الكلي الذي يحتاجه العالم سيكون بنسبة( 18%) إلا أنه لن يكون هناك عدالة أو توزيع بالتساوي لهذه الطاقة، ما يعني بقاء واستمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري

وأشار إلى أن العالم بالرغم من محاولات تخفيف انبعاث الكربون، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الأكثر شهرة ( الرياح والطاقة الشمسية) إلا أن ذلك لن يكون متسقاً مع منع ارتفاع درجتين مئويتين في درجات الحرارة العالمية بموجب اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وبالتالي فان الاعتماد على الفحم والوقود الأحفوري سوف يبقى يُستخدم على نطاق واسع.


وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على النفط في التوسع، على الأقل خلال العقد القادم، في حين أن تغيير سلوكيات المستهلكين والمستثمرين يمكن أن يسرّع من ظهور اتجاه تنازلي في الطلب على النفط.


وحول الغاز الطبيعي أوضح التقرير، أن التوقعات تشير إلى استمرار زيادة الطلب على الغاز حتى عام 2030، خاصة مع بقاء ثبات الطلب الأمريكي وحالة عدم اليقين حول الغاز الروسي لأوروبا.

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