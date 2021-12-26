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الأحد، 26-12-2021 12:42 م

تقلص الإمدادات والطلب القوي على الحبوب والقمح يساعد في انتعاش أسواقها

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الوكيل الاخباري - ارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بأكثر من 1٪ خلال الأسبوع الماضي، لتتعافى من خسائر الجلسة السابقة مع تقلص الإمدادات العالمية والطلب القوي الذي عزز السوق.

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تعرف على تفاصيل الموضوع في هذا المقال المقدم من منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست.


تقلص الإمدادات والطلب القوي


شهد العالم ارتفاعًا على أسعار عقود الحبوب بما فيها عقود القمح، حيث ارتفعت أسعار الذرة للجلسة الخامسة على التوالي بينما ارتفع فول الصويا بنسبة 1.3٪.


بدوره ارتفع عقد القمح الأكثر نشاطًا في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) Wv1 بنسبة 1.3 ٪ إلى 8.51 دولار للبوشل (وهو مكيال للحبوب) بحلول الساعة 0350 بتوقيت جرينتش.


في المقابل انخفض القمح بنسبة 1.2 ٪ يوم الجمعة حيث تسببت أنباء اكتشاف نوع جديد من التاجي في جنوب إفريقيا في تراجع الأسواق العالمية.


تأثير متحور كورونا الجديد على الاستثمار في عقود القمح


قال مدير الإستراتيجية الزراعية في بنك الكومنولث الأسترالي توبين جوري: "نحن متشككون في أن متحور كورونا الجديد أوميكرون سوف يقلل من الطلب على القمح بدرجة كبيرة".


حيث ارتفعت أسعار فول الصويا Sv1 بنسبة 1.3٪ لتصل إلى $ 12.68-1 / 2 للبوشل وارتفع سعر الذرة Cv1 بمقدار ربع سنت إلى 5.87 دولار للبوشل.


جدير بالذكر أن الأحوال الجوية السيئة قد أثرت على إمدادات القمح من المصدرين الرئيسيين في نصف الكرة الشمالي.


تجاوزت مبيعات صادرات الذرة والقمح التوقعات، مع بيع 1.429 مليون طن من الذرة، بشكل أساسي إلى كل من المكسيك وكندا، بارتفاع 58٪ عن الأسبوع السابق.
باع المصدرون الأمريكيون 1.565 مليون طن من فول الصويا خلال أسبوع 18 نوفمبر، بزيادة 13٪ عن الأسبوع السابق ومتوسط الأربعة أسابيع السابقة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادات في المبيعات إلى الصين. 


فيما يخص فيروس كورونا، فقد تضررت الأسواق العالمية الأسبوع الماضي من المخاوف بشأن الشكل الجديد لفيروس كورونا.


حيث انتشر متحور فيروس كورونا أوميكرون في جميع أنحاء العالم يوم الأحد، مع اكتشاف حالات جديدة في هولندا والدنمارك وأستراليا حتى مع فرض المزيد من الدول قيودًا على السفر لمحاولة عزل نفسها.


ومع ذلك، قادت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية انتعاشًا في السوق يوم الاثنين حيث يستعد المستثمرون للانتظار بضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كان فيروس أوميكرون التاجي سيعطل التعافي الاقتصادي وخطط التشديد لبعض البنوك المركزية. 


 




 

 


 

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