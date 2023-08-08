تمويل جديد بـ 280 مليون دولار .. حلم ماسك بربط المخ بأجهزة الكمبيوتر يقترب

الوكيل الإخباري - جمعت شركة نيورالينك التي أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لتطوير تكنولوجيا تربط المخ البشري بأي جهاز كمبيوتر مباشرة، تمويلات جديدة من المستثمرين بقيمة 280 مليون دولار.

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وقاد دورة التمويل الجديدة شركة فاوندرز فاند التابعة لمستثمر التكنولوجيا المعروف بيتر تيل، بحسب ما ذكرته نيورالينك في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين.



والهدف الأول للتقنية الحديدة هو مساعدة الأشخاص الذين لا يستطعيون الحركة لتشغيل أي كمبيوتر من خلال أفكارهم، وفي وقت لاحق تأمل الشركة في استعادة البصر والقدرة على الكلام من خلال التكنولوجيا.



كما يتحدث ماسك عن مستقبل يزيد فيه البشر قدراتهم من خلال الاتصال بأي جهاز كمبيوتر.



وحصلت نيورالينك على موافقة على بدء التجارب السريرية للتكنولوجيا الجديدة في الولايات المتحدة خلال العام لحالي.