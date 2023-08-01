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الثلاثاء، 01-08-2023 08:35 ص

أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوياتها في 3 أشهر

نفط4


الوكيل الاخباري - تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف، الثلاثاء، وظلت تحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر والذي بلغته أمس الاثنين وسط مؤشرات على تراجع الإمدادات العالمية بسبب خفض الدول المنتجة للإنتاج والطلب القوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم.

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وبحلول الساعة 0135 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 85.30 دولار للبرميل منخفضة 13 سنتا أو 0.15 بالمئة مقارنة بسعر التسوية في الجلسة السابقة. ووصلت عقود شهر أقرب استحقاق لخام برنت لأعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر منذ 13 أبريل أمس الاثنين.


وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81.69 دولارا للبرميل منخفضا 0.1 بالمئة أو 11 سنتا عن سعر التسوية في الجلسة السابقة والتي بلغ أعلى مستوياته خلالها منذ 14 أبريل.

 

سكاي نيوز


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