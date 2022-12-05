الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

فيضان في نهر بجوهانسبرغ يتسبب في مصرع 14 شخصا

الذهب عالمياً يقفز لقمة 5 أشهر ويتخطى الـ 1800 دولار للاوقية

رئيس دولة الإمارات يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر

المفوضية الأوروبية: الصين والولايات المتحدة تعتبران العالم ثنائي القطب

الحكومة ترصد 2 مليون دينار في 2023 لدراسات المدينة الجديدة

صحيفة بولندية تحذر من عواقب دعم أوكرانيا

إضراب شامل في بيت لحم حدادا على روح الشهيد مناع

الداخلية تنعى وفاة المتصرف المتقاعد عبد الباسط المدادحة

ليتوانيا: سنزود أوكرانيا بقذائف مدفعية من عيار 155 ملم

 
الإثنين، 05-12-2022 09:32 ص

اليابان تبدأ في تطبيق سقف لسعر النفط الروسي لكن باستثناء

يببببببب


الوكيل الإخباري - بدأت الحكومة اليابانية، في تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي اعتبارا من اليوم الاثنين، لكن طوكيو أوضحت أنه سيتم استثناء النفط الخام المستورد من مصنع سخالين-2 في روسيا.

اضافة اعلان


يأتي القرار في أعقاب اتفاق بين مجموعة الدول السبع وأستراليا، الجمعة الماضية لوضع حد لسعر النفط الخام الروسي عند 60 دولارا للبرميل، في أحدث تحرك لفرض عقوبات على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا.


وقالت الحكومة في بيان إن استبعاد النفط الخام من مشروع سخالين -2 في أقصى شرق روسيا، والذي تمتلك فيه شركات الطاقة اليابانية حصصا بعد خروج شركة شل، تقرر "في ضوء أمن الطاقة في اليابان". ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
LYNXNPEB880JW_L

الذهب عالمياً يقفز لقمة 5 أشهر ويتخطى الـ 1800 دولار للاوقية

1 - Copy

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين

نفط3

أسعار النفط تقفز عالمياً اليوم الاثنين

fff

مستوردون وتجار للمواد الغذائية : سنصوت لكتلة (التاجر)

1670081429196

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض

638ca7ef423604204922b93a

الجنيه الذهب يصل لسعر غير مسبوق في تاريخ مصر

أخبار متعلقة
نفط3

أسعار النفط تقفز عالمياً اليوم الاثنين

اتاا

الاتحاد الأوروبي يستكمل الموافقة على سقف أسعار النفط الروسي

9

الاتحاد الأوروبي ينشر قرار تحديد سقف سعر النفط الروسي

ببببب

روسيا تُعلّق بعد فرض سقف سعري على نفطها

LYNXNPEB8604B_L

ارتفاع طفيف على اسعار النفط عالمياً

image

النفط يتراجع عالمياً