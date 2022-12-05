اليابان تبدأ في تطبيق سقف لسعر النفط الروسي لكن باستثناء

الوكيل الإخباري - بدأت الحكومة اليابانية، في تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي اعتبارا من اليوم الاثنين، لكن طوكيو أوضحت أنه سيتم استثناء النفط الخام المستورد من مصنع سخالين-2 في روسيا.

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يأتي القرار في أعقاب اتفاق بين مجموعة الدول السبع وأستراليا، الجمعة الماضية لوضع حد لسعر النفط الخام الروسي عند 60 دولارا للبرميل، في أحدث تحرك لفرض عقوبات على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا.



وقالت الحكومة في بيان إن استبعاد النفط الخام من مشروع سخالين -2 في أقصى شرق روسيا، والذي تمتلك فيه شركات الطاقة اليابانية حصصا بعد خروج شركة شل، تقرر "في ضوء أمن الطاقة في اليابان". ( سكاي نيوز )

