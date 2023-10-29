الأحد 29-10-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام: مجاهدونا يباغتون القوات في بيت لاهيا ويشتبكون معهم

صحيفة عبرية: الإسرائيليون لا ينامون.. الطلب على الأدوية النفسية يرتفع 30%

شاهد بالفيديو - كتائب القسام تقصف تل أبيب

الاحتلال يلقي منشورات بائسة للتأثير على الغزيين -صورة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

الاتصالات والإنترنت تعود تدريجيا إلى غزة

التربية الفلسطينية: 2000 طالب و70 من الكادر التعليمي استشهدوا في غزة منذ بدء العدوان

السماح بإدخال الدفعة السابعة من المساعدات لغزة عبر معبر رفح

اللجان النيابية تنتخب رؤساءها ونواب رؤسائها ومقرريها - أسماء

حماس: الاحتلال سيضطر للتعامل مع ملف الأسرى في آخر المطاف

عاجل

كتائب القسام: مجاهدونا يباغتون القوات في بيت لاهيا ويشتبكون معهم

الأحد، 29-10-2023 10:43 ص

توقعات بانخفاض أسعار المحروقات محلياً بين 3 و 4 قروش

G1AIDanrUqp2sEiPv3C3ZNqpwu1FrYABDU5dDyZu


الوكيل الإخباري - توقع الخبير النفطي هاشم عقل، أن تنخفض أسعار المحروقات محلياً، في التسعيرة الشهرية لشهر تشرين الثاني المقبل بقيمة من 3 قروش إلى 4 قروش.  اضافة اعلان


وبيّن عقل لـ" الوكيل الإخباري" أنه من المُتوقع أن ينخفض سعر بنزين ( اوكتان 90 ) بمقدار 4 قروش/ لتر،  وبنسبة تصل إلى 4%، وتوقع انخفاض سعر بنزين ( اوكتان 95) بمقدار 4 قروش/ لتر ، وبنسبة 3.2%. 

وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الديزل بمقدار 3 قروش/ لتر، وبنسبة 3.6%،  إلى جانب تثبيت سعر الكاز دون تغيير عند 62 قرشاً. 

ورجح عقل أن تبقى أسعار النفط خلال الربع الرابع من العام الجاري، عن 90 دولاراً للبرميل.

إقرأ ايضا
147-132137-gold-prices-today-jordan-friday-may-6-2022_700x400

40.7 سعر بيع غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الاحد

ليرة-الذهب-الانجليزي

330 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الاردن اليوم السبت

383856_36_1664979880

اقتصاديون: الاحداث في المنطقة تستدعي خططاً طارئة لحماية الاقتصاد الأردني

4444444

بسبب العدوان على غزة.. الاحتلال يواجه خطر تعطّل التجارة الخارجية

143-133704-gold-prices-today-in-jordan-friday-december-2-2022_700x400

ارتفاع ملحوظ على اسعار الذهب بالاردن اليوم السبت

511336

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 350 نقطة

أخبار متعلقة
G1AIDanrUqp2sEiPv3C3ZNqpwu1FrYABDU5dDyZu

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 2% الى 9.6% عالمياً

405891_48_1681566799

الحكومة: ارتفاع البنزين بنوعيه وانخفاض الديزل والكاز عالمياً

b39b3fd7-محروقات

عقل: احداث غزة والمنطقة اربكت اسواق النفط عالمياً واسعار المحروقات متأرجحة

20220712111042reup-2022-07-12t110846z_2005430050_rc2aav90mcap_rtrmadp_3_oil-opec-730x438

أوبك: التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة

5555

أسهم أوروبا تتراجع بضغط من تبعات الاحداث في فلسطين

545

أوبك تتوقع استمرار نمو الطلب على النفط حتى 2045