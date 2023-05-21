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الأحد، 21-05-2023 09:21 ص

توقعات بانفراجة قريبة بعد مفاوضات الدين الأميركي

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الوكيل الإخباري - أيام قليلة تفصل الولايات المتحدة عن الموعد الأقصى المعلن سابقا من وزيرة الخزانة جانت يلين، بخصوص احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها والتزاماتها في الأول من يونيو المقبل.

وبعد توقف استمر عدة ساعات، استأنف قادة جمهوريون من داخل الكونغرس المناقشات مع البيت الأبيض، أملا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن رفع سقف الديون قبل الموعد المحدد، حسبما أعلن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي.

وتحدث مسؤول داخل البيت الأبيض أن الاتفاق لا يزال ممكنا بين الأطراف المختلفة، شريطة أن يتم التباحث بحسن النوايا والرغبة الحقيقة في التوصل لتفاهمات.

وتوقع عضو الحزب الديمقراطي الأميركي مهدي عفيفي "انفراجة قريبة" لأزمة الديون، لافتا إلى احتمال استعمال الرئيس جو بايدن نص دستوري يتيح له التصرف منفردا لحل الأزمة، من دون العودة للكونغرس.

بحسب عفيفي، يجري قادة الكونغرس الأميركي في الوقت الراهن، مباحثات مكثفة مع المسؤولين في البيت الأبيض لمحاولة إيجاد حل لأزمة سقف الديون في أقرب وقت.

يحاول الجمهوريون في الوقت الراهن، بحسب عفيفي، "توظيف الوضع الراهن من أجل تحقيق مكاسب سياسية بالضغط على بايدن والقادة الديمقراطيين، للحصول على تنازلات في قضايا أخرى".

ونوه إلى أن محاولات الضغط من جانب الجمهوريين قد تعطل التوصل لحل قريب خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن من المتوقع أن تتم معالجة الأمر وأن تأتي الحلول قبل بداية الشهر المقبل.

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وعبّر الرئيس الأميركي، أمس السبت، عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين العام.

وقال بايدن لصحفيين في قمة مجموعة السبع في هيروشيما اليابانية: "لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنب التخلف عن السداد". ( سكاي نيوز

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