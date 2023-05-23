توقعات بتراجع معدل التضخم في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 30 عاما

الوكيل الإخباري -
يتوقع المحللون أن تسجل بيانات تضخم أسعار المستهلك في بريطانيا، أسرع تراجع منذ أكثر من 30 عاما، ما يعطي الأسر البريطانية فرصة لالتقاط الأنفاس في مواجهة أسوأ موجة تضخم منذ أجيال.اضافة اعلان
وبحسب المسح الذي أجرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء من المتوقع إعلان تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال أبريل الماضي إلى 8.2 مقابل 10.1 % خلال مارس الماضي ليكون أكبر تراجع شهري لمعدل التضخم في بريطانيا منذ أكثر من 30 عاما.
وينتظر بنك إنجلترا المركزي والمستثمرون بيانات التضخم، التي ستمثل اختبارا للمراهنة على زيادة سعر الفائدة البريطانية إلى 5% . ( الاقتصادية
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