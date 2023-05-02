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بريطانيا.. أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

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الثلاثاء، 02-05-2023 01:44 م

بريطانيا.. أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى مستوى قياسي جديد حيث يستمر المستهلكون في الشعور بضيق أزمة تكلفة المعيشة، وأصبحت الوجبات الجاهزة والقهوة أكثر تكلفة بكثير.

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وتراجع التضخم في المتاجر بشكل طفيف عن المستويات المرتفعة القياسية في أبريل، حيث أدت الخصومات في متاجر الأزياء والأثاث إلى تباطؤ تضخم التجزئة على نطاق أوسع. لكن أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى 15.7% وهي أعلى نسبة مسجلة، وفقا لأحدث مؤشر أسعار متجر BRC-NielsenIQ.


وأفادت الأرقام الجديدة بأن أسعار المتاجر ارتفعت بنسبة 8.8% في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بتراجع طفيف من 8.9% في مارس.


لكن أسعار الغذاء قفزت إلى 15.7% من 15% في مارس، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 17.8% على أساس سنوي لشهر أبريل، في حين ارتفعت أسعار السلع المعلبة بنسبة 12.9%. ( روسيا اليوم )

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