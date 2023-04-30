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الأحد، 30-04-2023 03:28 م

فرنسا: نتوقع تراجع تضخم أسعار الغذاء بحلول أيلول

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الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الحكومة الفرنسية أوليفيا جريجوار اليوم الأحد، إن تضخم أسعار المواد الغذائية في فرنسا الذي كان مصدر قلق كبير للمستهلكين، يجب أن ينحسر بحلول أيلول.

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وأضافت أوليفيا جريجوار، وهي مسؤولة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة الحجم، " : بحلول الوقت الذي يعود فيه الناس من عطلاتهم في أيلول، سيكون لدينا انخفاض ملحوظ في الأسعار التي تراها على الرفوف ومن حيث تضخم أسعار المواد الغذائية.


وجاءت التعليقات على نفس المنوال من فرانسوا فيليروي محافظ بنك فرنسا وعضو البنك المركزي الأوروبي، الذي قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه يتوقع أن يبدأ تضخم أسعار المواد الغذائية في التراجع في النصف الثاني من هذا العام.


وأظهرت البيانات المنشورة في 28 نيسان ، أن الاقتصاد الفرنسي نما بنسبة 0.2 %  خلال الربع الأول، على الرغم من الإضرابات ضد مشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية للحكومة، لكن التضخم ظل مرتفعا، وارتفع مستوى التضخم الرئيس في فرنسا إلى 5.9 5 % نيسان من 5.7 % في اذار .


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