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الخميس، 04-05-2023 09:34 ص

الدولار يتراجع مع تلميح المركزي الأمريكي لوقف رفع الفائدة

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الوكيل الإخباري - تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية اليوم بعد أن فتح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  الباب أمام توقف مؤقت لدورة التشديد النقدي الحاد، على الرغم من أن الأسواق تعرضت لصدمة بسبب الإحجام عن المخاطرة وسط تراجع في أسهم البنوك الأمريكية.اضافة اعلان


ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا، وخفف في الوقت نفسه من لهجته في بيان سياسته النقدية بعد أن كان يقول إنه يتوقع الحاجة إلى مزيد من الزيادات في الأسعار.
أدى ذلك إلى انخفاض الدولار على نطاق واسع وتراجع عوائد سندات الخزانة بعد القرار، إذ أخذ التجار التعليقات على أنها إشارة إلى الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة الأمريكية.

وهبط مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.14 % إلى 101.09، بعد انخفاضه بأكثر من 0.6 % في الجلسة السابقة. وتراجعت أسهم بنك باك ويست والعديد من المقرضين الإقليميين الأمريكيين الآخرين في تعاملات ما بعد الإغلاق أمس الأربعاء.

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