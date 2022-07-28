توقع رفع أسعار الفائدة في الأردن من 50-75 نقطة أساس

الوكيل الإخباري -ياسر شطناوي - توقع الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش أن يقرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على السياسة النقدية من 50-75 نقطة أساس.

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وقال عايش لـ "الوكيل الإخباري" إن ذلك يأتي لزاماً لإبقاء الجاذبية على الدينار، والحفاظ على هامش فائدة مستقر مع الدولار.



وأضاف أن البنك المركزي حريص بالحفاظ على هذا الهامش، مع استمرار العمل بحزم التحفيز على نوافذ الإيداع لليلة واحدة.



ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سعر الفائدة، أمس الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.25٪ -2.50٪ بعد أن تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة بأعلى من المتوقع الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عاما.