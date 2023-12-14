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حماس: معركة طوفان الأقصى تقترب من نهايتها المشرفة

الخميس، 14-12-2023 12:17 ص

قرار مُرتقب من البنك المركزي الأردني بشأن الفوائد على القروض والتسهيلات

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الوكيل الإخباري - بعد إنّ قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي عند 5.25 - 5.5 % خلال الاجتماع الذي تم أمس الاربعاء، من المُتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأردني قراراً مماثلاً اليوم أو مطلع الأسبوع المُقبل. اضافة اعلان


ووفقاً للسياسة النقدية في الأردن، يتخذ البنك المركزي الأردني قرارات تماثل قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، للحفاظ على قوة الدينار وهوامش الصرف مع الدولار.

ووفقاً لأسعار فائدة البنك المركزي فإن معدل سعر الفائدة الرئيسي 7.5%، وسعر إعادة الخصم 8.5%.

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