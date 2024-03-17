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الأحد، 17-03-2024 11:56 ص

توقيع عقود لتطوير 6 حقول نفطية في إيران بقيمة 13 مليار دولار

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الوكيل الاخباري- سيتم اليوم الأحد توقيع عقود لتطوير 6 حقول نفطية في إيران بقيمة تزيد على 13 مليار دولار بالاعتماد على الشركات والطاقات .

وسيتم توقيع هذه العقود بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر ووزير النفط جواد عجي والمدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر.

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وتعد هذه العقود هي الأكبر في صناعة النفط الإيرانية خلال العقد الماضي، وتهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام الإيراني بمقدار 350 ألف برميل يوميا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير النفط الإيراني جواد عجي، قرب إبرام إيران عقودا لتطوير حقول النفط والغاز في البلاد وإطلاق مشاريع جديدة بقيمة 14 مليار دولار.

وقال الوزير الإيراني إنه سيتم توقيع نحو 6 عقود لتطوير حقول للنفط والغاز بقيمة 14 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الجارية 19 مارس القادم، إذ من شأن هذه الإنجازات والاستثمارات بصناعة النفط، تحقيق نمو الإنتاج والتصدير وإيرادات العملة الأجنبية وخلق فرص العمل.

 




 

 


 

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