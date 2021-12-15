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الأربعاء، 15-12-2021 01:58 م

تونس بلا محروقات لـ '3 أيام' قادمة

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الوكيل الإخباري-أكد الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص في اتحاد عمال تونس، رشاد النموشي، دخول سواق نقل المحروقات في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام بداية من منتصف ليلة الأربعاء 15 ديسمبر 2021.

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وقال النموشي إن هذا الإضراب يأتي للمطالبة بإدراج سائقي شاحنات نقل المحروقات، ضمن الاتفاقية المشتركة القطاعية للتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته.


وذكرت وسائل إعلام محلية في تونس أن بعض محطات التزويد بالوقود، أعلمت زبائنها بالاضراب بغية التزود بالوقود وتجنبا لأي اضطراب قد يحدث.

 

روسيا اليوم

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