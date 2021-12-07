الثلاثاء 07-12-2021
الوكيل الاخباري

جامعة آل البيت تنظم مؤتمرا عن توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الملك يتفقد مشروعاً زراعياً كبيراً في الغمر تنفذه القوات المسلحة

التدريب المهني في الطفيلة تباشر باستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج قدرة 2

طبيب اردني : الأرقام الحقيقية لاصابات كورونا أكثر من ذلك بكثير

الخلايلة يقرر تكليف إمام لمسجد القليعات

إعلان النوايا … النواب أمام فرصة "الثقة" والشارع يراقب الإختبار الأصعب

لجنة العمل في الأعيان تبحث آليات تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات

حجازي وسلايطة يشاركان بمؤتمر دولي تعقده هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية

جمعية البنوك تناقش الميزة التفضيلية للقطاع البنكي

لجان انتخاب المجالس البلدية والمحافظات يؤدون اليمين القانونية

الثلاثاء، 07-12-2021 04:17 م

جمعية البنوك تناقش الميزة التفضيلية للقطاع البنكي

12030533_466975120140969_2585773010582827944_o


الوكيل الإخباري - عقدت جمعية البنوك لقاءً حواريا اليوم الثلاثاء، لمناقشة كيفية "إيجاد الميزة التفضيلية للقطاع البنكي في استخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل".

اضافة اعلان


ويهدف اللقاء الذي حضره رؤساء مجالس إدارة بنوك، ورؤساء تنفيذيون، ومدراء عامون، ومدير عام الجمعية ماهر المحروق، لتسليط الضوء على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل في القطاع البنكي كي يستطيع القطاع الحفاظ على تنافسيته وعناصر قوته والإبقاء على ميزته التفضيلية وسط عالم متغير باستمرار.


واكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عمار الصفدي ان البنوك سباقة دوماً لتبني الحلول التكنولوجية والرقمية في نماذج أعمالها، مشيرا إلى أن تقارير استشراف المستقبل تؤكد أن القطاع البنكي يعتبر من أهم القطاعات التي يجب أن تواكب بصفة مستمرة التغير في البيئة التكنولوجية.


ولفت إلى أن العالم شهد خلال العقد الأخير طفرةً متسارعةً في المجالات التكنولوجية والرقمية التي غيرت أسلوب الحياة وطريقة أداء الأعمال، حيث ظهرت إلى السطح مفاهيم ومصطلحات حديثة وأصبحت رائجة بسرعة كبيرة مثل "البلوك تشين" و "الفنتك" والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وغيرها.


وقال الصفدي، إن هذا اللقاء يأتي ضمن خطة الجمعية الاستراتيجية بإدامة التواصل مع البنوك الأعضاء وتعزيز العلاقات بين البنوك وعقد اللقاءات والندوات عالية المستوى، إضافة للحرص على تسليط الضوء على مختلف التطورات والمستجدات المهمة في مجال الصناعة المصرفية.


بدوره استعرض المستشار الدولي رامي شاهين، كيفية تطوير الأنظمة المصرفية باستخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل، والفرق بين التحوّل الرقمي واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرا الى ان الذكاء الاصطناعي يقدم تطويرا كاملا للمنظومة وخدمات بشكل افضل وبزمن قياسي وبكلف اقل.


وأشار الى الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل يكمن في توفير الكادر الذي تحتاجه المؤسسة بالإضافة لتحقيق النمو الاسي للقطاع المصرفي والمالي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61af49c44c59b70daf458a74

نائب الرئيس الأفغاني السابق: البنوك الخاصة في البلاد قد أفلست

4202024181935186740922

نقابة الملاحة: الرسوم الإضافية ستؤدي لارتفاع السلع

5e25ab3242360427de7cc9bc1638881012

بالأرقام .. ميزانية روسيا للأعوام الثلاثة القادمة

61af5644dda5a

مساعٍ أردنية للحصول على 500 مليون دولار لصالح الكهرباء الوطنية

image-1-2

أبو علي: صرف 46 مليون دينار رديات ضريبية لـ53 ألف مكلف

e423a669-2e55-4239-8863-b97c29e72c42

اتفاق أردني تونسي للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بعد تسجيله 19.8 مليون دولار

أخبار متعلقة
820212414646714862285

حقيقة تأجيل أقساط القروض على الأفراد والشركات

1120213014256608831545

البنوك المحلية أقرضت 1.34 مليار دينار في 10 شهور

البنك المركزي (3)

البنك المركزي ينضم إلى شبكة تخضير النظام المالي العالمية

1120213132335128711119

نمو موجودات البنوك 6.3% في عام 2020