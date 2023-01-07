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السبت، 07-01-2023 04:52 م

جنون في أسعار الذهب بمصر

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الوكيل الإخباري - وصلت أسعار الذهب في مصر اليوم إلى 1800 جنيه لعيار 21 وهو المعيار الأكثر تداولًا في مصر، يأتي ذلك تزامنًا مع صعود سعر الدولار في البنك المركزي المصري بما يقارب الـ 10%، وكذلك صعود أونصة الذهب بقوة في السوق العالمي نتيجة قوة بيانات سوق العمل في أمريكا مما جعل المستثمرين يخفضون تسعيرهم لنسبة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في فبراير المقبل.

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ووصل أسعار الذهب في مصر إلى 1543 جنيهًا لعيار 18، و1800 جنيهًا لعيار 21، فيما وصل عيار 24 إلى 2057 جنيهًا وبلغ سعر الجنيه الذهب 14400 جنيهًا. ( investing )


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