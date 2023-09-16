السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي: رقمنة 40 % من الخدمات الحكومية

خبراء: ارتفاع الدخل السياحي دليل على تعافي القطاع

هزة أرضية تضرب منطقة الحدود التركية السورية العراقية

سيناريو درنة قد يتكرر بالسودان.. خبير مصري يدق ناقوس الخطر

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال جنوب نابلس

اندلاع حريق في غابات الجزائر

مرصد الزلازل يوضح حقيقة تسجيل هزة أرضية في عمان ومأدبا فجر اليوم

إنقاذ 800 شخص في العاصفة "دانيال" وسط آمال بالعثور على مزيد من الأحياء

الأرصاد تتوقع تسجيل درجات حرارة عظمى حول معدلاتها العامة اليوم

وفيات السبت 16/ 9/ 2023

 
السبت، 16-09-2023 09:16 ص

خبراء: ارتفاع الدخل السياحي دليل على تعافي القطاع

image


الوكيل الاخباري - قال عاملون وخبراء بالقطاع السياحي، إن ارتفاع الدخل السياحي الذي جاء نتيجة زيادة أعداد زوار المملكة، هو دليل على تعافي القطاع نحو الانتعاش والنمو.

وأضافوا أن الارتفاع في أرقام الدخل السياحي، سينعكس إيجاباً على تحفيز النشاط الاقتصادي بشكلٍ عام، وتعزيز إيرادات الخزينة، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وزيادة احتياطات العملة الأجنبية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2023، بنسبة 41.3% بتسجيله 3.651 مليار دينار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى المملكة، والذي وصل إلى 4.503 مليون سائح.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة سهيل هلسة إن ارتفاع الدخل السياحي سيسهم في زيادة الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة، ويُعزز الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى العوامل المساهمة في ارتفاع الدخل السياحي، والتي تضمنت الزيادة في العروض السياحية، والتطور في خدمات الضيافة، والوضع الأمني المستقر، والأمن والأمان الذي تتمتع به المملكة، والتسويق الفعّال للوجهات السياحية، والتسهيلات في الحصول على التأشيرات.

وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، إن الزيادة في أعداد السياح ومدة إقامتهم بالمملكة، والفعاليات والمهرجانات، وارتفاع نسب إشغالات الفنادق، هي دليل واضح على ارتفاع الدخل السياحي.

اضافة اعلان


وأوضح أن أحد أسباب ارتفاع الدخل السياحي، هو رغبة السياح بالانطلاق إلى السياحة وزيارة الدول السياحية بعد جائحة كورونا التي استمرت حوالي السنتين، مثمنا دور هيئة تنشيط السياحة في تسويق المملكة عالميا.

 

وقال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان، بهجت حمدان، إن القطاع السياحي في المملكة شهد خلال العام الحالي تطوراً إيجابياً وملموساً، مبيناً أن القطاع السياحي يحتل مكانة بارزة بين القطاعات الاقتصادية بالمملكة.

وتوقع أن يصل الدخل السياحي خلال العام الحالي إلى قرابة 5.5 مليار دينار، حيث أنه في حال تحقق هذا الرقم سيكون عام 2023 هو العام الذهبي بالسياحة الأردنية.


إقرأ ايضا
9202312145932325511371

تغير ملحوظ على أسعار الذهب بالأردن اليوم السبت

511436

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 550 نقطة

ت

انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة عالمياً

نفط

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال 10 أشهر

1694724170476

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 500 نقطة

أخبار متعلقة
253

10.8 % نمو الدخل السياحي في الأردن خلال شهر آب الماضي

62332acee7fb9

شركس: رفع الفوائد على القروض والتسهيلات أداة لتحقيق استقرار سعر صرف الدينار

147-153721-new-jordanian-dinar-adorns-al-aqsa-mosque-2

البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ100 مليون دينار

64e32fa64c59b71c8a4fb6a5

الصين تخفض مجددا سعر الفائدة

و

ارتفاع موجودات الذهب إلى 2.344 مليون أونصة حتى نهاية تموز