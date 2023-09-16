خبراء: ارتفاع الدخل السياحي دليل على تعافي القطاع

الوكيل الاخباري - قال عاملون وخبراء بالقطاع السياحي، إن ارتفاع الدخل السياحي الذي جاء نتيجة زيادة أعداد زوار المملكة، هو دليل على تعافي القطاع نحو الانتعاش والنمو.



وأضافوا أن الارتفاع في أرقام الدخل السياحي، سينعكس إيجاباً على تحفيز النشاط الاقتصادي بشكلٍ عام، وتعزيز إيرادات الخزينة، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وزيادة احتياطات العملة الأجنبية.



وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2023، بنسبة 41.3% بتسجيله 3.651 مليار دينار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى المملكة، والذي وصل إلى 4.503 مليون سائح.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة سهيل هلسة إن ارتفاع الدخل السياحي سيسهم في زيادة الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة، ويُعزز الاقتصاد المحلي.



وأشار إلى العوامل المساهمة في ارتفاع الدخل السياحي، والتي تضمنت الزيادة في العروض السياحية، والتطور في خدمات الضيافة، والوضع الأمني المستقر، والأمن والأمان الذي تتمتع به المملكة، والتسويق الفعّال للوجهات السياحية، والتسهيلات في الحصول على التأشيرات.



وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، إن الزيادة في أعداد السياح ومدة إقامتهم بالمملكة، والفعاليات والمهرجانات، وارتفاع نسب إشغالات الفنادق، هي دليل واضح على ارتفاع الدخل السياحي.

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وأوضح أن أحد أسباب ارتفاع الدخل السياحي، هو رغبة السياح بالانطلاق إلى السياحة وزيارة الدول السياحية بعد جائحة كورونا التي استمرت حوالي السنتين، مثمنا دور هيئة تنشيط السياحة في تسويق المملكة عالميا.

وقال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان، بهجت حمدان، إن القطاع السياحي في المملكة شهد خلال العام الحالي تطوراً إيجابياً وملموساً، مبيناً أن القطاع السياحي يحتل مكانة بارزة بين القطاعات الاقتصادية بالمملكة.



وتوقع أن يصل الدخل السياحي خلال العام الحالي إلى قرابة 5.5 مليار دينار، حيث أنه في حال تحقق هذا الرقم سيكون عام 2023 هو العام الذهبي بالسياحة الأردنية.