الثلاثاء 21-02-2023
الوكيل الاخباري

توقعاتها ان يصل سعر الذهب عالمياً إلى 2000 دولار والحرب على الدولار قوية

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الثلاثاء، 21-02-2023 01:32 م

توقعاتها ان يصل سعر الذهب عالمياً إلى 2000 دولار والحرب على الدولار قوية

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز. (1)


الوكيل الإخباري - قد توفر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في العالم دعما حاسما للذهب ودفع الأسعار في النهاية إلى ما فوق 2000 دولار للأوقية، وفقًا لمحللي السلع الأساسية لدى (بي سي ايه ريسرش).

وذكرت شركة الأبحاث أنها رفعت السعر المستهدف لسعر الذهب في نهاية العام إلى 2000 دولار للأونصة مع بدء ظهور اقتصادات وقت الحرب في الغرب وخطر "الهيمنة المالية" المستمر في النمو.

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وبينت انه تربع الذهب على عرش الأصول الاستثمارية الآمنة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لكونه الأداة الأكثر أمانًا لحفظ وتعظيم للأموال، سواء كان ذلك بالادخار أو الاستثمار أو حتى المضاربة.

وكتب روبرت رايان، كبير المحللين الاستراتيجيين للسلع والطاقة لدى بي سي إيه والكاتب الرئيسي لأحدث تقرير، أنه " ستزداد مخاطر الهيمنة المالية، في الوقت الذي تفرض السلطات النقدية معدلات الفائدة ذات المستويات المنخفضة، في ضوء استمرار سياسة الحكومة التي تحركها ضرورات البيئة والدفاع في التوسع في الغرب.

هذا وقد أثارت الولايات المتحدة مخاوف بشأن استمرار تصعيد الحرب في أوكرانيا خلال نهاية الأسبوع، حيث تفكر الصين في تزويد روسيا بـ "دعم فتاك".

وفي الوقت نفسه، أجرت الصين مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا وجنوب إفريقيا بعد أن أكملت الحرب في أوكرانيا إلى عام كامل.


وأشار رايان إلى أن ارتفاع حالة عدم اليقين الجيوسياسي يأتي مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، تتوقع بي سي إيه أن الصراع المستمر في أوكرانيا سيستمر في تعطيل أسعار السلع الأساسية، مما يحافظ على ارتفاع التضخم. 

وأضاف رايان أن اضطرابات السوق والتزام الدول الغربية بتطوير البنية التحتية للطاقة الخضراء وزيادة الإنفاق الدفاعي كلها عوامل ستستمر في دعم ارتفاع التضخم.


وقال المحللون إنهم يرون أن معدل التضخم الرئيسي سيتراوح بين 4٪ و5٪ خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال المحللون في التقرير إن: "أسعار السلع ستظل متقلبة هذا العام حيث تتدخل الحكومات - بشكل أساسي في الاتحاد الأوروبي - في الأسواق". 

وإذا تدهور موقف روسيا في الحرب، فقد يتصرف بوتين وحكومته بشكل غير عقلاني ويتخذ إجراءات أكثر تطرفاً ويشمل أحد هذه الإجراءات قطع إمدادات النفط الخام و / أو المنتجات النفطية العالمية، مما يؤدي إلى حدوث صدمة عالمية في إمدادات النفط. 

وفي الوقت الذي يسود فيه عدم اليقين على مستوى العالمي مع انخفاض المعدلات الحقيقية في الولايات المتحدة، سوف يتدفق المستثمرون على الذهب باعتباره استثمار آمن".

ويعد التأثير المتزايد على الدولار الأمريكي جانبا إيجابيا آخر للذهب وسط التوتر الجيوسياسي المتزايد. ( investing )

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