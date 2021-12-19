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الأحد، 19-12-2021 10:48 ص

خبير يشرح سبب نجاح أمريكا اقتصاديا

الكونجرس


الوكيل الإخباري-قال الخبير المالي مكسيم شيين، إن الولايات المتحدة تمكنت من البقاء دولة ناجحة اقتصاديا لفترة طويلة، لأن الدولة والمواطنين هناك يقترضون كثيرا جدا.

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وذكر شيين، الذي يشغل منصب رئيس قسم استراتيجية الاستثمار في "ب ك س عالم الاستثمار"، أن ديون الدولة في الولايات المتحدة، تبلغ رقما فلكيا - 28 تريليون دولار.


ويقوم مواطنو هذه الدولة كذلك، بالاقتراض بنشاط، في حين تنمو مداخيلهم المالية بشكل أبطأ من عبء الديون. ومع ذلك، يبقى الوضع في حالة توازن، بفضل قدرة الحكومة على خدمة ديونها.

 

ولتمويل عجز الميزانية، تصدر الدولة سندات (US Treasuries -سندات الخزانة الأمريكية)، التي تعتبر أداة مالية موثوقة ويستثمر فيها العديد من المستثمرين والحكومات. كما تساهم أسعار الفائدة المنخفضة في البلاد والقدرة على طباعة الدولار إلى أجل غير مسمى.

 

روسيا اليوم

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