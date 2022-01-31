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الإثنين، 31-01-2022 10:01 ص

دبي الثالثة عالميا في مؤشر الاستثمار

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الوكيل الاخباري - كشف ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن أن دبي جاءت الأولى عربيا والثالثة عالميا في جذب رؤوس الأموال ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة.

وأكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن "المكانة البارزة التي وصلت إليها إمارة دبي عربيا وعالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي ثمرة الرؤية الحكيمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي بفضلها تعد إمارة دبي ضمن أفضل ثلاث وجهات مستقبلية للاستثمار عالميا".

وأشار إلى أن "النتائج الإيجابية لنمو الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والصحية التي يمر بها العالم، تأتي لتعزز مكانة الإمارة عالميا كوجهة مفضلة للاستثمار، والعمل، والحياة، والزيارة".

وأكد في ذات الوقت على مواصلة تطوير بيئة الاستثمار والأعمال بالإمارة، وخلق فرص جديدة تعزز النمو والشراكة والابتكار في دبي، معربا عن سعادته بثقة المستثمرين والشركات الكبرى والناشئة العالمية في دبي كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار أمانا واستقراراً في العالم.

وتشير بيانات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، إلى نمو ملحوظ في كافة المؤشرات، حيث وصلت قيمة رؤوس أموال المشاريع المعلنة إلى 15.9 مليار درهم من 378 مشروعا للاستثمار الأجنبي المباشر.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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