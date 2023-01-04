الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

لماذا تتم إجمالي عمليات طباعة نقود العالم في سويسرا؟

العمل تستثني قطاعات من قرار وقف الاستقدام

النفط يسقط دون الـ 80 دولارا ومتحور يوم القيامة يعصف بالأسعار

منح دراسية مقدمة من وزارة الخارجية الرومانية في جميع البرامج الدراسية

مجلس النواب يستمع الأحد المقبل لخطاب الموازنة

محافظ المفرق: نتعامل مع سيول قادمة من دول الجوار

الزراعة: ارتفاع صادرات الأغنام الحية وبيض التفريخ في 2022

خبير نفطي يبيّن أثر تعديلات نظام تسعير المحروقات على السعر المحلي

المستقلة للانتخاب تدعو الأحزاب إلى تصويب أوضاعها وفق القانون

التربية تنشر أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الثانية لتكميلية التوجيهي

 
الأربعاء، 04-01-2023 03:09 م

دبي تطلق خطة اقتصادية بـ8.7 تريليون دولار للعقد المقبل

222791


الوكيل الإخباري - أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة، تضم مستهدفات اقتصادية إجمالية بقيمة تبلغ 8.7 تريليون دولار.

اضافة اعلان


وتهدف الأجندة الاقتصادية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم، وأن تكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية بالعالم.


وتضم الأجندة 100 مشروع تحولي سيتم الإعلان عن تفاصيلها، ومضاعفة تجارة دبي الخارجية لتبلغ 7 تريليونات دولار خلال العقد القادم، وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم.


وتستهدف الأجندة زيادة الإنفاق الحكومي في العقد المقبل إلى 190.5 مليار دولار، مقابل 139.4 مليار دولار بالعقد الماضي.


كما تتطلع الأجندة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص من 215 مليار دولار إلى 272.2 مليار دولار حتى عام 2033.


وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 177 مليار دولار خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي 27.2 مليار دولار لاقتصاد دبي سنوياً".


وأضاف: لدينا أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم.


وقال الشيخ محمد بن راشد إن عام 2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام، وهو العام الذي ستكون فيه دبي المركز الاقتصادي العالمي الأهم. ( سكاي نيوز )


إقرأ ايضا
1596693618989

العراق: انخفاض نسبة الإيرادات النفطية 8.6 % نهاية 2022

11

استثمار العقارات ام الأسهم؟

303036-90634

لماذا تتم إجمالي عمليات طباعة نقود العالم في سويسرا؟

SinkholeMoney

التضخم في بلد الأموال يرتفع إلى 2.8 % خلال 2022

LYNXMPEA760SZ_L

النفط يسقط دون الـ 80 دولارا ومتحور يوم القيامة يعصف بالأسعار

بببب2

أزمة الطاقة تصل إلى المخابز في فرنسا

أخبار متعلقة
dd65e2c8-3485-4742-b72a-bf290d80619b

شركة اردنية تحصل على تمويل استثماري ضخم للتوسع في السعودية والامارات العربية المتحدة