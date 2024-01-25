دراسة: تسارع انخفاض مستويات المياه الجوفية حول العالم

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة نُشرت في مجلة نيتشر العلمية، أن مستويات المياه الجوفية حول العالم شهدت انخفاضاً واسع النطاق ومتسارع على مدى السنوات الـ 40 الماضية، وسط ممارسات ري غير مستدامة وتأثيرات تغير المناخ.



وأكدت الدراسة، أن المياه الجوفية هي مصدر رئيسي للمياه العذبة للمزارع والأسر والصناعات، وقد يتسبب استنزافها في مخاطر اقتصادية وبيئية حادة، بما في ذلك تراجع المحاصيل وهبوط التربة بشكل مدمر، خاصة في المناطق الساحلية.

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وقال سكوت جاستشكو من جامعة كاليفورنيا، وأحد المشاركين في الدراسة، إن أحد الأسباب الرئيسية المحتملة وراء الانخفاض السريع والمتسارع للمياه الجوفية هو السحب المفرط من المياه الجوفية لأغراض الزراعة المروية في المناخات الجافة.



وأضاف أن الجفاف الناجم عن تغير المناخ كان له تأثيره، إذ من المرجح أن المزارعين يسحبون المزيد من المياه الجوفية لضمان ري محاصيلهم.



وقالت الدراسة التي تناولت بالتحليل 170 ألف بئر في أكثر من 40 دولة، إن الاستنزاف كان واضحاً بشكل خاص في المناخات القاحلة ذات الأراضي الزراعية الواسعة.