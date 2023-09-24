دول الخليج العربي الأعلى عالمياً بمعدل عدد الذكور لكل 100 أنثى

الوكيل الإخباري - بينت التوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة لعام 2023، أن معدل عدد الذكور لكل 100 أنثى في دول الخليج العربي، جاء الأعلى عالمياً.
وأوضحت الأرقام التي نشرها موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) أن دولة قطر جاءت بالمرتبة الأولى، حيث جاء كل 266 من الذكور مقابل 100 أنثى، وجاءت الإمارات بالمرتبة الثانية ،حيث جاء كل 228 ذكراً مقابل 100 أنثى.
وسجل في البحرين 164 ذكراً مقابل 100 أنثى، وسلطنة عمان 157 ذكراً مقابل 100 أنثى، والكويت 156 ذكراً مقابل 100 انثى، والسعودية 137 ذكراً مقابل 100 أنثى، وجاء في القائمة جمهورية مصر العربية والتي سجل فيها 102 ذكر مقابل 100 أنثى.
وتاليا قائمة عدد الذكور لكل 100 أنثى لعام 2023 :
قطر: 266
الإمارات العربية المتحدة: 228
البحرين: 164
عمان: 157
الكويت: 156
السعودية: 137
جرينلاند: 111
الهند: 107
أيسلندا: 105
الصين: 104
نيجيريا: 102
مصر: 102
بوليفيا: 101
أستراليا: 99
كندا: 99
الولايات المتحدة:98
أوغندا: 98
البرازيل: 97
اليابان: 95
بولندا: 94
كازاخستان: 93
البرتغال: 89
زيمبابوي: 89
روسيا: 87
أرمينيا: 82