دول الخليج العربي الأعلى عالمياً بمعدل عدد الذكور لكل 100 أنثى

الوكيل الإخباري - بينت التوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة لعام 2023، أن معدل عدد الذكور لكل 100 أنثى في دول الخليج العربي، جاء الأعلى عالمياً.

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وأوضحت الأرقام التي نشرها موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) أن دولة قطر جاءت بالمرتبة الأولى، حيث جاء كل 266 من الذكور مقابل 100 أنثى، وجاءت الإمارات بالمرتبة الثانية ،حيث جاء كل 228 ذكراً مقابل 100 أنثى.



وسجل في البحرين 164 ذكراً مقابل 100 أنثى، وسلطنة عمان 157 ذكراً مقابل 100 أنثى، والكويت 156 ذكراً مقابل 100 انثى، والسعودية 137 ذكراً مقابل 100 أنثى، وجاء في القائمة جمهورية مصر العربية والتي سجل فيها 102 ذكر مقابل 100 أنثى.



وتاليا قائمة عدد الذكور لكل 100 أنثى لعام 2023 :



قطر: 266

الإمارات العربية المتحدة: 228

البحرين: 164

عمان: 157

الكويت: 156

السعودية: 137

جرينلاند: 111

الهند: 107

أيسلندا: 105

الصين: 104

نيجيريا: 102

مصر: 102

بوليفيا: 101

أستراليا: 99

كندا: 99

الولايات المتحدة:98

أوغندا: 98

البرازيل: 97

اليابان: 95

بولندا: 94

كازاخستان: 93

البرتغال: 89

زيمبابوي: 89

روسيا: 87

أرمينيا: 82