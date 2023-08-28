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الإثنين، 28-08-2023 02:29 م

دول منطقة التجارة العربية تتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن في النصف الأول

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الوكيل الإخباري - واصلت الصادرات الأردنية، في النصف الأول من العام الحالي، رحلة صعودها مع مختلف الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية، لتصل إلى نحو 4.198 مليار دينار، مقارنة مع 4.104 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان


وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تصدرت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية في النصف الأول من العام الحالي لجهة الصادرات الوطنية بنسبة 17.4%.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 1.460 مليار دينار، مقارنة مع 1.244 مليار دينار، مدفوعة بارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى السوق السعودي الذي وصل إلى نحو 452 مليون دينار.

أما عن حجم الصادرات الوطنية إلى اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد زادت قيمتها بنسبة 1.8 بالمئة، لتبلغ حوالي 1.011 مليار دينار، مقارنة مع 993 مليون دينار، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الكندي الذي وصل إلى 45 مليون دينار.

وفقا للمعطيات الإحصائية، نمت الصادرات الوطنية مع دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 12.9 % لتصل إلى ما يقارب 201 مليون دينار، مقارنة مع 178 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعا بارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى إسبانيا، الذي بلغ 49 مليون دينار.

وبحسب للتقرير، ارتفع حجم الصادرات الوطنية إلى باقي التكتلات الاقتصادية حتى نهاية حزيران الماضي بنسبة 2.9 % لتبلغ حوالي 422 مليون دينار، مقارنة مع 410 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع حجم الصادرات إلى منطقة الحرة الذي بلغ حوالي 197 مليون دينار.

أما عن حجم الصادرات الوطنية مع الدول الآسيوية غير العربية خلال النصف الأول من العام الحالي، أظهرت البيانات تراجعا بنسبة 13.7 % لتصل إلى ما يقارب 1.104 مليار دينار، مقارنة مع 1.279 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، ويأتي هذا نتيجة لانخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الهندي الذي بلغ 745 مليون دينار.

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