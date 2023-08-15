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الثلاثاء، 15-08-2023 12:08 ص

نائب ألماني: لا بديل للغاز الروسي في أوروبا

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الوكيل الاخباري- صرح النائب في البوندستاغ عن حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف شتيفين كوتري بأنه لا يوجد بديل للغاز الروسي في أوروبا، لا من ناحية السعر ولا موثوقية التوريدات.اضافة اعلان


وقال النائب في حديث لوكالة "تاس" الروسية، إنه "لا يمكن استبدال الغاز الروسي، لا من ناحية السعر المنخفض ولا من ناحية موثوقية التوريدات"، مضيفا أنه "من المستحيل بناء علاقات مستقرة طويلة الأمد مع الموردين من منطقة الصحراء غير المستقرة أو من دول إفريقية أخرى".

وجاء ذلك تعليقا على نية الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز من نيجيريا عبر خط الأنابيب العابر للصحراء.

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