دول أوروبية تريد تمديد حظر استيراد الحبوب حتى نهاية العام الحالي

الوكيل الاخباري - اتفقت دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لأوكرانيا على طلب تمديد حظر استيراد الحبوب من كييف حتى نهاية العام الجاري، وفق ما أعلن وزير الزراعة البولندي أمس الجمعة.

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وجاء ذلك في ختام اجتماع عبر الفيديو عقده وزراء الزراعة في كل من بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر، إضافة إلى بلغاريا غير الحدودية مع أوكرانيا.

وقال الوزير البولندي روبرت تيلوس: "نحن نؤيد تمديد حظر الاستيراد حتى نهاية العام الحالي".



ووافق الاتحاد الأوروبي في حزيران الماضي على تقييد واردات الحبوب الأوكرانية عبر حظرها في 5 من الدول الأعضاء بهدف حماية إنتاجها الذاتي، بعد شكوى مزارعيها من أن الاستيراد من كييف يتسبب في انخفاض أسعار منتجاتهم في الأسواق.



وكان من المقرر أن تنتهي مهلة التقييد في 15 القادم.



وحذرت بولندا من أنه في حال عدم موافقة الاتحاد الأوروبي على تمديد هذه الفترة، ستعمد إلى الإبقاء على تقييد وارداتها الخاصة بشكل أحادي.



وأثارت هذه المسألة توترا دبلوماسيا بين وارسو وكييف، على رغم التحالف الوثيق بين البلدين الجارين في مواجهة الحرب الروسية الأوكرانية.