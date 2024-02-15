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الخميس، 15-02-2024 10:39 ص

رسمياً.. اقتصاد بريطانيا يدخل مرحلة الركود

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الوكيل الإخباري - أظهرت أرقام رسمية، أن الاقتصاد البريطاني دخل رسمياً في مرحلة الركود.

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ويتم تعريف الركود على أنه فترتين متتاليتين مدة كل منهما 3 أشهر ينكمش فيها الاقتصاد بدلاً من أن يحقق نمواً.


وأظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، انكمش بنسبة 0.3 % بين تشرين الأول وكانون الأول.


وانكمش الاقتصاد البريطاني بشكل أكثر حدة مما توقعه الاقتصاديون الذين توقعوا انكماشا بنسبة 0.1% .


وجاء ذلك بعد نمو اقتصادي سلبي بنسبة 0.1 % في الأشهر الثلاثة من تموز إلى أيلول.


وقال بنك إنجلترا إنه يتوقع أن ينتعش الاقتصاد البريطاني في عام 2024.


 




 

 


 

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