الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

شهيد واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية بجنين

قفزة على أسعار الذهب بالأردن اليوم الاربعاء

المركزي يطرح الإصدار رقم 8 من سندات الخزينة بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم ووظيفة إداري في التربية - اسماء

ضبط باص صغير يحمل 29 راكباً وحمولته المقررة 5 ركاب على طريق الموقر - الأزرق

السير: التعامل مع تعطلات وحوادث على طرق رئيسية صباح اليوم دون إصابات

تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين اعتباراً من تاريخ 3/3/2024

أونروا: إسرائيل منعت أكثر من نصف المساعدات المقررة لشمالي غزة

حزب الله يعلن استهداف 6 مواقع لجيش الاحتلال جنوبي لبنان

الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بمعارك غزة

الأربعاء، 21-02-2024 09:08 ص

روسيا تكمل مبادرتها بإرسال الحبوب مجاناً إلى 6 دول إفريقية

01
الوكيل الإخباري - أكملت روسيا مبادرتها لشحن 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى 6 دول أفريقية، كما وعد الرئيس فلاديمير بوتين في يوليو.اضافة اعلان


وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، إن روسيا شحنت 50 ألف طن لكل من الصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى و25 ألفا لكل من مالي وبوركينا فاسو وزيمبابوي وإريتريا.

وكان بوتين قد وعد بتسليم الحبوب مجاناً إلى الدول الست خلال قمة مع الزعماء الأفارقة في يوليو، بعد انسحاب موسكو من صفقة سمحت لأوكرانيا بشحن الحبوب من موانئها على البحر الأسود .

وساعدت الصفقة، المعروفة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود، على خفض الأسعار في السوق العالمية، لكن بوتين قال إنها فشلت في إيصال الإمدادات إلى الدول الأكثر حاجة إليها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
122023149321318126706

قفزة على أسعار الذهب بالأردن اليوم الاربعاء

LYNXNPEB6Q0SB_L

ارتفاع العقود الآجلة للذهب عالمياً

LYNXNPEK1K01S_L

النفط عالمياً يرتفع وسط هجمات البحر الأحمر وضعف توقعات خفض الفائدة

220241472323264541399

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

74774

الأسهم الأوروبية تهبط قبيل بيانات للأجور بمنطقة اليورو

014411

الدولار يحتفظ بمكاسبه.. واليوان يهبط

أخبار متعلقة
074

الفيدرالي الأميركي : الدولار سيظل عملة الاحتياطي العالمي لهذا السبب

1708107579341

روسيا تبقي سعر الفائدة السنوي عند مستوى 16%

65c36d3e4c59b720844c493c

ارتفاع بورصة موسكو

LYNXMPEK0S00L_L

مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط عالمياً