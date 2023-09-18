روسيا : رفع سعر الفائدة السنوي بسبب تراجع سعر صرف الروبل

الوكيل الاخباري- أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، عن رفع الفائدة في البلاد بواقع 1 بالمئة، لتصبح 13 بالمئة على أساس سنوي، مبينة أن القرار جاء بعد أن تراجع سعر صرف الروبل الروسي.

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وقالت نابيولينا، خلال مؤتمر صحفي : إن"المركزي الروسي لا يرى مخاطر على الاستقرار المالي في البلاد مع انخفاض العملة الوطنية، مشيرة إلى أن معدل نمو الاقتصاد الروسي في النصف الثاني من العام سيكون أكثر اعتدالا".



وأضافت :"سيبقى سعر الفائدة مرتفعا حتى استقرار التضخم، فيما ما تزال هناك إمكانية لحدوث هبوط أكثر حدة للاقتصاد العالمي".