زوكربيرغ يضيف 27 مليار دولار لثروته

الوكيل الاخباري -

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ارتفع صافي ثروة المؤسس لـ"فيسبوك" مارك زوكربيرغ بمقدار 27.1 مليار دولار بعد أن تجاوزت نتائج أعمال "ميتا" الفصلية توقعات وول ستريت بكثير، ما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنحو 20%.وتبلغ ثروة مارك زوكربيرغ الآن 169.5 مليار دولار، لتصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق، متجاوزا بيل غيتس لينتقل إلى المركز الرابع على مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.وسجلت ثروة زوكربيرغ عودة كبيرة، فبعد انخفاضها إلى ما دون 35 مليار دولار أواخر 2022 مع انهيار أسهم التكنولوجيا في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، عادت إلى الارتفاع مرة أخرى في 2023.النتائج القوية يرجح أن تفيد زوكربيرغ بطرق أخرى، فهو سيحصل على تعويضات تبلغ نحو 700 مليون دولار سنويا من أول توزيعات أرباح على الإطلاق للمستثمرين من عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي.أعلنت "ميتا" توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بواقع 50 سنتا للسهم، للأسهم العادية من الفئتين A وB بدءا من شهر مارس. ومع امتلاك مارك زوكربيرغ نحو 350 مليون سهم، فإنه سيحصل على نحو 175 مليون دولار في كل توزيعات ربع سنوية قبل الضرائب، وفقا للبيانات التي جمعتها "بلومبيرغ".