القيمة السوقية لشركة ميتا تتجاوز حاجز الـ 980 مليار دولار

الوكيل الإخباري - تجاوزت القيمة السوقية لشركة منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة ميتا 980 مليار دولار خلال تداولات وول ستريت أمس الجمعة، مع ارتفاع السهم نحو 1.5% إلى 381.5 دولار، معززا ارتفاعاته منذ مطلع العام إلى نحو 8 %، ما رفع قيمة الشركة بأكثر من 70 مليار دولار مقارنة بنحو 910 مليار دولار نهاية 2023.

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وباتت ميتا على بعد 20 مليار دولار من الانضمام لنادي الشركات التريليونية عالميا مع التفاؤل بتحقيق الشركة الأمريكية أفضل أداء سنوي على الإطلاق.



ولا تعد قيمة التريليون دولار جديدة على الشركة المالكة لتطبيقات فيسبوك وانستجرام وماسنجر، إذ بلغتها خلال 2021 ومن ثم تراجعت.



تأتي ارتفاعات الشركة لتواصل مسلسل صعودها الضخم خلال 2023 بنحو 185% مع التوقعات بقرب تيسير السياسة النقدية، وعليه تضاعفت القيمة السوقية للشركة أكثر من مرتين منذ نهاية 2022 عندما كانت 320 مليار دولار.

