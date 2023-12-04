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الإثنين، 04-12-2023 10:12 ص

سعر غرام الذهب 21 والليرة الانجليزية بالاردن اليوم

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الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب والليرة الانجليزية والرشادية اليوم الاثنين في الاردن وفقا للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .

حيث بلغ  سعر غرام الذهب  من عيار 21  عند 41.9 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 40.2 ديناراً للشراء منهم ، فيما بلغ سعر غرام الذهب  من عيار 18  عند 37.4 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 34.4 دينارًا للشراء منهم. وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة

وفيما يتعلق بالليرة الذهبية، فقد استقر سعر ليرة الذهب عيار 21 للإنجليزية (بوزن 8 غرامات) عند 340 دينارًا، بينما بلغت 300 دينارًا لليرة الرشادية عيار 21 (بوزن 7 غرامات) وفقا لما اكده امين سر النقابة سليم ديب 

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