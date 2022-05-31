الثلاثاء 31-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ليمون مستورد حلو المذاق في السوق المحلي وتساؤلات عن نتائج الفحص المخبري

بعد طول انتظار .. أردنيون يتفاعلون مع انتهاء أيار

الملكية الأردنية تحتاج 275 مليون دينار لإعادة هيكلة رأسمالها وعجزها النقدي

السعودية تعلن عن فتح قضايا جنائية بحق موظفين في وزارات حكومية

الصين: فحص طبي للمسافرين الوافدين منعا لانتقال جدري القرود

البرلمان اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسا له للمرة السابعة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

القواسمي : ضعف في الطلب على الألبسة والأحذية

إصابة متسلل وضبط آخرين بحوزتهم أسلحة بالمنطقة العسكرية الشمالية

الضمان: صرف بدل التعطل اعتباراً من بداية الشهر المقبل

الثلاثاء، 31-05-2022 01:52 م

سلطنة عمان: نعمل على إصدار عملة رقمية

عملات2


الوكيل الاخباري- نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن محافظ البنك المركزي العماني طاهر بن سالم العمري، قوله اليوم الثلاثاء، إن المركزي يطور عملته الرقمية الخاصة، وخدماته المصرفية المفتوحة.

وانطلقت اليوم في عمان، أعمال النسخة السابعة من مؤتمر العصر الجديد للصيرفة الذي يعد منصة تفاعلية لعرض نماذج الأعمال الجديدة التي تجعل البنوك ملائمة لعملاء الجيل القادم، وتمكنهم من ابتكار مسارات نمو جديدة وتعزيز مستوى الكفاءة في التشغيل والأداء.

ويستعرض المؤتمر الذي تنظمه المتحدة لخدمة وسائل الإعلام، تطورات النظام الاقتصادي المالي في ظل العصر الرقمي، وجاهزية البنوك العمانية للمستقبل، من خلال اعتماد استراتيجيات جديدة وابتكار منتجات وخدمات، والوصول إلى العملاء عبر المنصات الرقمية، مع العمل على مكافحة المخاطر السيبرانية.

ويشارك في المؤتمر خبراء ومسؤولون مصرفيون ومتخصصون في التكنولوجيا المالية، وخبراء التمويل والاستثمار، وخبراء التأمين والاستشاريون.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
5202221105453552189818

القواسمي : ضعف في الطلب على الألبسة والأحذية

القمح

الجزائر تتوقع أن يبلغ إنتاج القمح 3.2 مليون طن هذا الموسم

imgid522849

ارتفاع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي

1 - Copy

أسعار الذهب محلياً الثلاثاء

18174102811653919764

الدنمارك: لن نواجه صدمة فورية إذا توقفت إمدادات الغاز الروسي

main_image612b2cdb4db41

البنك الدولي: 200 مليون دولار للاردن لتمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا

أخبار متعلقة
1653912683071

الحاج توفيق: 34% من مستوردات الأردن مصدرها مصر

11fd71fd-a817-40ba-a1d5-15c5f4d0b8f4-1

الأردن يستضيف بعثة مصرية تضم 43 شركة تجارية وصناعية

هيئة الاوراق المالية

بورصة عمّان: 27,9 مليون دينار حجم التداول الأسبوعي

ارتفاع-أسعار

الحاج توفيق: لا مؤشرات إيجابية على إمكانية انخفاض الأسعار

1 - Copy

180 مليون دينار صادرات صناعة عمان من المجوهرات

396927_1_1606836135

صناعة الأردن وعمان تبحث العلاقات التجارية مع البوسنة