سلطنة عمان: نعمل على إصدار عملة رقمية

الوكيل الاخباري- نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن محافظ البنك المركزي العماني طاهر بن سالم العمري، قوله اليوم الثلاثاء، إن المركزي يطور عملته الرقمية الخاصة، وخدماته المصرفية المفتوحة.



وانطلقت اليوم في عمان، أعمال النسخة السابعة من مؤتمر العصر الجديد للصيرفة الذي يعد منصة تفاعلية لعرض نماذج الأعمال الجديدة التي تجعل البنوك ملائمة لعملاء الجيل القادم، وتمكنهم من ابتكار مسارات نمو جديدة وتعزيز مستوى الكفاءة في التشغيل والأداء.



ويستعرض المؤتمر الذي تنظمه المتحدة لخدمة وسائل الإعلام، تطورات النظام الاقتصادي المالي في ظل العصر الرقمي، وجاهزية البنوك العمانية للمستقبل، من خلال اعتماد استراتيجيات جديدة وابتكار منتجات وخدمات، والوصول إلى العملاء عبر المنصات الرقمية، مع العمل على مكافحة المخاطر السيبرانية.



ويشارك في المؤتمر خبراء ومسؤولون مصرفيون ومتخصصون في التكنولوجيا المالية، وخبراء التمويل والاستثمار، وخبراء التأمين والاستشاريون.

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