180 مليون دينار صادرات صناعة عمان من المجوهرات

الوكيل الإخباري - بلغت صادرات منشآت القطاع الصناعي العاملة بالعاصمة عمان من المجوهرات التي تنضوي تحت مظلة القطاع الهندسي، خلال الثلث الأول من العام الحالي 180 مليون دينار.

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واستحوذت الولايات المتحدة الاميركية خلال الثلث الأول من العام الحالي، على غالبية صادرات المجوهرات التي تمت من خلال الغرفة بقيمة بلغت نحو 158 مليون دينار، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة 7 ملايين دينار، ثم إيطاليا 4 ملايين دينار.



وأكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير أن زيادة صادرات صناعة عمان من المجوهرات يعد مؤشرا إيجابيا، ويدل على أن الصناعة الأردنية بدأت تنوع منتجاتها التصديرية مستفيدة من جودتها العالية و تنافسيتها.



وشدد المهندس الجغبير على ضرورة تعظيم استفادة القطاع الصناعي من مزايا الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية بما يسهم في تنويع قاعدة السلع المصدرة للخارج.



ويبلغ عدد المنشآت العاملة في صناعة المجوهرات والمسجلة لدى غرفة صناعة عمان، 126 منشأة موزعة بين صناعية وحرفية وفرت 1601 فرصة عمل.

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