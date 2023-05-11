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الخميس، 11-05-2023 11:51 ص

سوريا.. ارتفاع دولار الحوالات والصرافة

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الوكيل الإخباري - حدد مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 7800 ليرة للدولار الواحد.

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ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8536.62 ليرة سورية لليورو الواحد.


وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.


وكان المركزي قد حدد في الـ 27 من أبريل الماضي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 7500 ليرة للدولار، و8290.13 ليرة سورية لليورو.

 

RT


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