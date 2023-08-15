سوريا.. البنك المركزي يحدد سعرا جديدا لصرف الليرة مقابل الدولار واليورو

الوكيل الاخباري- حدد مصرف سوريا المركزي يوم الثلاثاء، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة، بـ 10300 ليرة للدولار الواحد.

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ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة الثلاثاء عن المركزي، فقد تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11237.30 ليرة لليورو الواحد.



وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.



وكان المركزي حدد في الـ 9 من الشهر الماضي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10100 ليرة للدولار، و11086.27 ليرة سورية لليورو.



جدير بالذكر أنه وقبل اندلاع الأزمة في 2011، كان يتم تداول الليرة السورية عند 47 مقابل الدولار الواحد.