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الأربعاء، 09-08-2023 02:11 م

كم كانت تكلفة الكوارث الطبيعية في النصف الأول من 2023؟

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الوكيل الإخباري - بلغ حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم حوالي 120 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بحسب تقديرات شركة "سويس ري" لإعادة التأمين.اضافة اعلان


وشهد هذا الرقم تراجعا طفيفا مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، حيث بلغت قيمة الأضرار حينها حوالي 123 مليار دولار.

في المقابل، سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لقاء أضرار الكوارث الطبيعية زيادة طفيفة إلى 50 مليار دولار هذا العام، مقابل 48 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة، الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير، وتسبب بخسائر اقتصادية فادحة بلغت 34 مليار دولار، تكبدت منها شركات التأمين حوالى 5.3 مليارات.

لكن أكثر ما كبّد شركات التأمين هي العواصف الشديدة التي كلفتها 35 مليار دولار، من ضمنها 34 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.

وشكل هذا المبلغ حوالي 70% من التعويضات الإجمالية التي دفعتها الشركات.

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